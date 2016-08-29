07:24 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "После третьего пропущенного гола матч с "Монако" можно было заканчивать"

0
0
0

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после поражения от "Монако" (1:3) в матче 3-го тура чемпионата Франции отметил, что монегаски очень хорошо играют в обороне. По словам Эмери, у парижан были шансы отыграться, но после третьего пропущенного гола матч можно было заканчивать.

 - Мы хорошо начали матч, но затем пропустили гол в первой же атаке "Монако", - цитирует Goal Эмери. - Соперник хорошо играл в обороне, мы потеряли слишком много мячей. При счете 2:1 у нас был шанс отыграться, но, как только мы пропустили третий гол, встреча, фактически, была закончена.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ