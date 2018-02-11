УЕФА не накажет "ПСЖ" за нарушение финансового fair-play до конца сезона

"ПСЖ" смог убедить УЕФА в том, что сможет соответствовать правилам финансового fair-play по итогам сезона. Как сообщает Journal du Dimanche, УЕФА начал проверку деятельности "ПСЖ" после подписания парижанами Неймара и Кильяна Мбаппе, хотя последний взят у "Монако" в аренду с правом выкупа. По данным источника, в УЕФА выразили сомнения в том, что по итогам сезона с такими тратами "ПСЖ" сможет не выйти из допустимого баланса доходов и расходов.
Однако парижский клуб в ходе переговоров с УЕФА заверил, что новые спонсорские контракты и продажа ряда игроков приведут баланс клуба к нормативному. Поэтому УЕФА не вынес никакого решения о санкциях в отношении "ПСЖ" – организация ждет окончания сезона и выполнения обещаний со стороны клуба.
Fenixx
При чем тут с рук просто ПСЖ дал слово,что доходы будут больше расходов в разы по окончании сезона.Со следущего сезона больше 30 млн евро тратить нельзя
18:00
shpasic
ага, все равны.
14:21
баламошка
Мешкам всё с рук сходит.
14:19