"Тулуза" по пенальти обыграла "Реймс", "Генгам" победил "Нанси" в Кубке Франции

"Тулуза" в серии пенальти обыграла "Реймс" в матче 1/16 финала Кубка Франции (4:4, пенальти - 4:3). Дублем в составе хозяев поля отметился нападающий Аарон Лейя Исека.

Кубок Франции

1/16 финала

"Тулуза" - "Реймс" - 4:4 д.в. (1:0, 2:3, 1:1). Пенальти - 4:3

Голы: Лейя Исека, 44 (1:0). Диа, 47 (1:1). Ману Гарсия, 68 (2:1). Уден, 77 (2:2). Лейя Исека, 82 (3:2). Шавалерен, 87 (3:3). Кафаро, 108 (3:4). Градель, 119 - с пенальти (4:4).

"Тулуза": Гойкоэчеа, Силла, Морейра, Седзи, Диаките, Аду (Сидибе, 32), Босток (Каюзак, 71), Ману Гарсия (Мубеле, 94), Градель, Жан (Доссеви, 84), Лейя Исека.

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Ромао (Мбемба, 75), Шавалерен, Камара, Дингоме (Чаваррия, 75), Оджо, Уден (Кафаро, 85), Диа (Фонтен, 100).

Предупреждения: Жан, 45+2. Шавалерен, 74. Сидибе, 79. Силла, 88. Мубеле, 108. Абдельхамид, 111.

Судья: Тюрпен.

22 января. Тулуза. Стадион Муниципальный.

В других матчах 1/16 финала "Генгам" в дополнительное время победил "Нанси" (2:1 д.в.), "Лион Дюшер" обыграл "Андрезье" (2:1), "Вильфранш" победил "Ле-Эрбье" (2:0).

"Нанси" - "Генгам" - 1:2 д.в. (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Роделен, 28 (0:1). Н`Гессан, 67 (1:1). Джилободжи, 102 (1:2).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ларссон, Джилободжи, Ребошу, Траоре (Тюрам, 71), Ндонг, Коко, Блас (Фири, 105+2), Роделен (Менди, 80), Ру (До, 105).

Предупреждения: Траоре, 45. Ндонг, 45+1.

Судья: Бюке.

"Андрезье" - "Лион Дюшер" - 1:2 (1:0)

Голы: Леониль, 15 (1:0). Жюльенн, 50 (1:1). Жюльенн, 63 (1:2).

Судья: Батта.

"Вильфранш" - "Ле-Эрбье" - 2:0 (0:0)

Голы: Токо Эдимо, 63 (1:0). Лабо, 90+4 (2:0).

Судья: Лави.

22 января. Вильфранш-сюр-Саон. Стадион "Stade Armand Chouffe".

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