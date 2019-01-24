Тренер "Страсбура": "В матче с "МЮ" с Неймаром бы было то же самое"

Главный тренер "Страсбура" Тьерри Лоре встал на сторону своего игрока Антони Гонславеша, раскритиковавшего нападающего "ПСЖ" Неймара после матча 1/16 финала Кубка Франции. Бразилец был заменен в начале второго тайма из-за травмы.

- Неймар много раз получал по ногам, - цитирует L'Equipe Лоре. - Мы должны улучшать свою игру, но в такой тактике нет ничего противного. Неймар - гений, но ему стоит ждать, что против него буду играть жестко. Если Неймар также будет играть против "Манчестер Юнайтед", то против него будут действовать таким же образом. Нет ничего удивительного.