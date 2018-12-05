Тьерри Анри: "Монако" всплывает, но иногда еще скрывается под водой"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри считает, что не стоит переоценивать победу над "Амьеном" (2:0) в последнем матче чемпионата Франции. Это вторая победа монегасков под руководством Анри.

– Мы всплываем, но все еще не слишком уверены в себе, иногда скрываемся под водой снова, – цитирует AFP Анри. – Нам нужно выдать серию побед. Пока можем вдохнуть поглубже.

Команда была в порядке, работы у вратаря было не так много. К счастью, Фалькао нас выручил в нужный момент, забив. Нам нужно спокойно продолжать работать, минимизировав волнение. Впереди большой матч с "Ниццей". Это дерби, это очень важная для всех игра. Я это понимаю, поэтому победа над "Амьеном" должна помочь подготовке.