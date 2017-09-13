Стеван Йоветич: "Я - замена Мбаппе? Не чувствую никакого давления"

Нападающий "Монако" Стеван Йоветич отметил, что не рассматривает себя заменой Кильяну Мбаппе, который ушел в "ПСЖ" на правах аренды с последующим обязательством выкупа за 180 миллионов. Форвард отметил, что перешел в клуб из чемпионата Франции, чтобы играть на максимуме и помогать новой команде.

- Често, я не чувствую, что нахожусь под давлением, - цитирует Goal Йоветича. - Я просто хочу получать удовольствие от игр. Я пришел не для того, чтобы заменить кого-то. Я просто хочу показывать свой максимум и помогать команде.

Не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-то. Хочу быть просто собой - получать удовольствие от игры и забивать мячи. Это моя цель.

Отметим, что контравт Йоветича с "Монако" рассчитан до конца сезона-2020/21. В составе монегасков 27-летний черногорец выступает под 10-м номером, под которым в начале сезона играл Мбаппе.