Сери станет игроком "Манчестер Сити"?

Полузащитник "Ниццы" Жан-Микаэль Сери может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает L’Equipe. В подписании контракта с игроком заинтересован "Манчестер Сити".

Предполагается, что в лице 26-летнего ивуарийца "горожане" видят замену Яя Туре, который летом может стать свободным агентом. Помимо "Сити" на хавбека претендуют "Ливерпуль", "Эвертон" и "ПСЖ".

Напомним, что Сери выступает за "Ниццу" с 2015 года. В текущем сезоне футболист провел в составе "орлят" 24 матча во всех турнирах, забил один го и сделал одну голевую передачу.