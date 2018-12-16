"Сент-Этьен" и "Ницца" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:1). Обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.
"Сент-Этьен" набрал 27 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Ницца" с 26 баллами располагается на 7-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
18-й тур
"Ницца" - "Сент-Этьен" - 1:1 (0:0)
Голы: Диони, 53 (0:1). Сиприен, 81 - с пенальти (1:1).
"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Аталь, Вальтер, Сиприен, Ле Мелу, Тамез (Срарфи, 72), Сен-Максимен, Ганаго.
"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Полома (Аби, 88), Салиба, М`Вила, Салибюр, Сельнес, Монне-Паке, Берич (Норден, 67), Диони (Гуйе, 75).
Предупреждения: Эрелль, 30. Салибюр, 34. Аталь, 45+1. Сельнес, 51.
Удаления: Эрелль, 58. Салибюр, 62.
Судья: Леонар.
16 декабря. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".