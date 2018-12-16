"Сент-Этьен" и "Ницца" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:1). Обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.

"Сент-Этьен" набрал 27 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. "Ницца" с 26 баллами располагается на 7-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

18-й тур

"Ницца" - "Сент-Этьен" - 1:1 (0:0)

Голы: Диони, 53 (0:1). Сиприен, 81 - с пенальти (1:1).

"Ницца": Бенитес, Данте, Сарр, Эрелль, Аталь, Вальтер, Сиприен, Ле Мелу, Тамез (Срарфи, 72), Сен-Максимен, Ганаго.

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Колодзейчак, Полома (Аби, 88), Салиба, М`Вила, Салибюр, Сельнес, Монне-Паке, Берич (Норден, 67), Диони (Гуйе, 75).

Предупреждения: Эрелль, 30. Салибюр, 34. Аталь, 45+1. Сельнес, 51.

Удаления: Эрелль, 58. Салибюр, 62.

Судья: Леонар.

16 декабря. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

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