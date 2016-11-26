00:51 | ФУТБОЛ — Франция

"Ренн" победил "Тулузу" и поднялся на четвертое место

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"Ренн" в матче 14-го тура чемпионата Франции одержал победу над "Тулузой" со счетом 1:0.

Единственный мяч на 1-й минует встречи забил экс-полузащитника сборной Франции и "Милана" Йоанн Гуркюфф.

"Ренн" поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, "Тулуза" располагается на восьмой позиции.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Ренн" – "Тулуза" – 1:0 (1:0)

Гол: Гуркюфф, 1 (1:0).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Гнаньон, Гуркюфф, Андре (Фернандеш, 87), Нтеп Мадиба (Энрике, 75), Прцич, Юну, Сьо (Диакаби, 72).

"Тулуза": Лафон, Яго, Силла (Нинков, 60), Жюльен, Мубандже, Тойвонен, Дурмаз, Бодижер, Блен (Сангаре, 65), Сомалиа, Брейтуэйт (Эдуар, 77).

Предупреждения: Андре, 38. Нинков, 63. Энрике, 90+1.

Удаление: Жюльен (Тулуза), 90+1.

Судья: Фотрель (Франция).

25 ноября. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/

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