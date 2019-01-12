"ПСЖ" разгромил "Амьен" и продлил беспроигрышную серию до 18 матчей

"ПСЖ" разгромил "Амьен" в матче 20-го тура чемпионата Франции. Парижский клуб не проиграл ни одного из 18 игр нынешнего сезона и потерял только 4 очка. Его отрыв от "Лилля" в турнирной таблице лиги 1 составляет 13 очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Амьен" - "ПСЖ" - 0:3 (0:0)

Голы: Кавани, 57 - с пенальти (0:1). Мбаппе, 70 (0:2). Маркиньюс, 79 (0:3).

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор, Монкондюи, Блен (Бодмер, 75), Гнахоре (Отеро, 75), Тимит, Мендоса (Кужава, 85).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Менье, Бернат, Маркиньюс, Дракслер, Верратти (Кюрзава, 76), Кавани, Ди Мария (Диаби, 71), Мбаппе (Шупо-Мотинг, 80).

Предупреждения: Аденон, 39. Блен, 56.

Удаление: Аденон, 66.

Судья: Батта.

12 января. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".