"ПСЖ" разгромил "Амьен" и продлил беспроигрышную серию до 18 матчей

"ПСЖ" разгромил "Амьен" в матче 20-го тура чемпионата Франции. Парижский клуб не проиграл ни одного из 18 игр нынешнего сезона и потерял только 4 очка. Его отрыв от "Лилля" в турнирной таблице лиги 1 составляет 13 очков.
Чемпионат Франции
Лига 1
20-й тур
"Амьен" - "ПСЖ" - 0:3 (0:0)
Голы: Кавани, 57 - с пенальти (0:1). Мбаппе, 70 (0:2). Маркиньюс, 79 (0:3).
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор, Монкондюи, Блен (Бодмер, 75), Гнахоре (Отеро, 75), Тимит, Мендоса (Кужава, 85).
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Менье, Бернат, Маркиньюс, Дракслер, Верратти (Кюрзава, 76), Кавани, Ди Мария (Диаби, 71), Мбаппе (Шупо-Мотинг, 80).
Предупреждения: Аденон, 39. Блен, 56.
Удаление: Аденон, 66.
Судья: Батта.
12 января. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2018-2019/