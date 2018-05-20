Президент "ПСЖ" – о Неймаре: "Если кто-то не может принять, что клуб важнее, то он уйдет"

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи, отвечая на вопрос об уходе нападающего французского клуба Неймаре, отметил, что клуб важнее любых игроков и тренеров.

- Ничто и никто не может быть больше, чем клуб. Это касается как игроков, так и тренера, - цитирует L’Еquipe Аль-Хелаифи. - Клуб всегда будет на первом месте, он важнее. Если кто-то не может принять это и недоволен, то он уйдет.

Ранее сообщалось, что Неймар намерен этим летом перебраться в "Реал". 26-летний нападающий перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" летом 2017 года. В этом сезоне бразилец провел 30 матчей и забил 29 голов.