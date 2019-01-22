Поиски пропавшего самолета с Салой приостановлены после 15 часов работ

Твиттер полиции Гернси сообщил, что на сегодня поиски пропавшего самолета завершены. На его борту летел новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.
28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф Сити" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем.
Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Сала и другие пассажиры признаны мертвыми.
Поиски приостановлены из-за наступления темноты, продолжатся они завтра с рассветом.
16.10 update– Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 января 2019 г.
This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y
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