Поиски пропавшего самолета с Салой приостановлены после 15 часов работ

Твиттер полиции Гернси сообщил, что на сегодня поиски пропавшего самолета завершены. На его борту летел новичок "Кардифф Сити" Эмилиано Сала.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф Сити" три дня назад за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла Маншем.

Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Сала и другие пассажиры признаны мертвыми.

Поиски приостановлены из-за наступления темноты, продолжатся они завтра с рассветом.