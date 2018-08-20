Победа Франции на ЧМ-2018 не повлияла на решение Головина при переходе в "Монако"

Новичок "Монако" Александр Головин сказал, что при переходе из ЦСКА учитывал опыт монегасков в воспитании молодых игроков. 22-летний полузащитник пока не дебютировал за новый клуб – он восстанавливается от повреждения связок голеностопа, полученного 8 августа.

– То, что Франция стала чемпионом мира, никак на меня не повлияло, сказал Головин. – Понятно, что они хорошо провели турнир и были лучшими. Но я, все же думал, какой вариант для меня лучше и понимал, что "Монако" – очень сильный клуб. Здесь хорошо воспитывают молодых футболистов. Я посчитал, что это для меня самый подходящий вариант. (Игорь РАБИНЕР)

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