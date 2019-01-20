Патрик Виейра: "Очко свалилось к "Ницце" с неба"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра считает, что его команде повезло в матче чемпионата Франции с "Реймсом" (1:1). "Ницца" сравняла счет с пенальти на 99-й минуте игры.

– Удача была на нашей стороне, – цитирует AFP Виейра. – Можно сказать, что это очко свалилось к нам с неба. Мы провели очень посредственный матч, поэтому я рад, что добыли ничью. Это был наш третий матч за неделю, поэтому физически тяжело. Мы не были хороши ни в чем, даже в настрое. Соперник больше хотел победить, поэтому может быть расстроен ничьей. В атаке мы не создавали моментов. Нам нужно это исправлять.