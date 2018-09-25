21:59 | Футбол — Франция

"Ницца" одержала победу над "Нантом"

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"Ницца" обыграла "Нант" в 7-м туре чемпионата Франции - 2:1. Победный мяч на счету полузащитника Жан-Виктора Макенго.

Чемпионат Франции

Лига 1 

7-й тур 

"Нант" - "Ницца" - 1:2 (0:1)

Голы: Жалле, 31 (0:1). Сала, 57 (1:1). Макенго, 69 (1:2). 

"Нант": Тэтэрушану, Мбодж, Кватенг, Миязга, Лукас Лима, Крхин (Мутуссами, 77), Лимбомб, Боскилиа (Лукас Эванжелиста, 75), Ронжье, Уорис, Сала (Кулибали, 80).

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле (Аталь, 76), Сарр, Эрелль, Коли, Макенго, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен (Срарфи, 80), Маолида (Сако, 89).

Предупреждения: Ле Мелу, 36. Коли, 52. Миязга, 78. 

Судья: Лесаж (Франция).

25 сентября. Нант. Стадион Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau.

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