Неймар включен в заявку на матч с "Генгамом"

"ПСЖ" на официальной странице в Твиттере подтвердил информацию, что новичок команды Неймар примет участие в матче 2-го тура чемпионата Франции против "Генгама". Парижане опубликовали видео того, как игрок всю неделю готовился к своему дебюту, который состоится завтра.

Напомним, что только в четверг федерация футбола Франции получила международный трансферный сертификат Неймара, который еще на прошлой неделе перешел в "ПСЖ" из "Барселоны", что дает право игроку принимать участие в матчах лиги 1.