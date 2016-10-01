"Монако" забил семь мячей в ворота "Метца"

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде разгромил "Метц" – 7:0. Правда, хозяева уже на 60-й минуте остались в меньшинстве после удаления Шейка Дукуре. Дубль у монегасков оформил Гвидо Каррильо. Для его команды эта победа стала шестой в нынешнем сезоне, что позволило ей временно выйти на первое место в турнирной таблице, обойдя "Ниццу". Напомним, что "Монако" является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги чемпионов.

В другом поединке "Монпелье" на выезде сыграл вничью с "Дижоном" (3:2). Хет-трик на счету Казимира Нинга. Примечательно, что два из трех мячей влетели в ворота гостей в результате автоголов.

"Лилль" у себя дома обыграл "Нанси" (1:0), а "Тулуза" в гостях уступила "Кану" (0:1). С тем же счетом "Нант" победил "Бастию".

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"Метц" – "Монако" – 0:7 (0:3)

Голы: Лемар, 7 (0:1). Жермен, 23 (0:2). Бернарду Силва, 39 (0:3). Фабинью, 68 - с пенальти (0:4). Каррильо, 72 (0:5). Каррильо, 83 (0:6). Боскилиа, 89 (0:7).

"Метц": Дидиллон, Синьорино (Ассу-Экотто, 46), Бишевац, Фалетт, Бальиу, Коад, Манджек, Дукуре, Сарр, Мевлют Эрдинч (Молле, 73), Эн (Диалло, 66).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Туре, Жемерсон, Жоау Моутинью (Н`Дорам, 46), Лемар, Бернарду Силва (Боскилиа, 73), Жермен (Мбаппе, 82), Каррильо.

Предупреждения: Бишевац, 4. Коад, 32. Сидибе, 76.

Удаление: Дукуре, 60.

Судья: Тюаль.

1 октября. Метц. Стадион Stade Saint-Symphorien.

"Дижон" – "Монпелье" – 3:3 (1:2)

Голы: Нинга, 18 (0:1). Нинга, 25 (0:2). Журдрен, 39 - в свои ворота (1:2). Нинга, 58 (1:3). Ванден Борре, 81 - в свои ворота (2:3). Ривьер, 90 (3:3).

"Лилль" – "Нанси" – 1:0 (0:0)

Гол: Эдер, 75 - с пенальти.

"Кан" – "Тулуза" – 1:0 (0:0)

Гол: Сантини, 64 - с пенальти.

"Нант" – "Бастия" – 1:0 (1:0)

Гол: Стемпиньски, 18.