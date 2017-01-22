"Монако" разгромил "Лорьян" и возглавил чемпионат Франции

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Монако" с крупным счетом обыграл "Лорьян" – 4:0. По два гола в составе хозяев поля забили нападающий Валер Жермен и полузащитник Габриэл Боскилиа.

Благодаря этому результату монегаски вырвались на первое место чемпионата и опережают "Ниццу" на два очка. "Лорьян" занимает последнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

"Монако" – "Лорьян" – 4:0 (3:0)

Голы: Боскилиа, 24 (1:0). Боскилиа, 28 (2:0). Жермен, 37 (3:0). Жермен, 59 (4:0).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Бакайоко (Жоау Моутинью, 69), Бернарду Силва (Лемар, 64), Боскилиа, Фалькао, Жермен (Мбаппе, 74).

"Лорьян": Леконт, Сиани, Пейберн, Лотоа (Меслуб, 46), Морейра, Ле Гофф, Мвуемба Макенга, Марво, Кабо (Вакасо, 46), Кафу (Филиппото, 46), Уорис.

Предупреждения: Лотоа, 11. Сидибе, 90.

Судья: Делерю.

22 января. Монако. Стадион Stade Louis II.