"Монако" разгромил "Лилль" и сохранил лидерство в таблице

Сегодня состоялись матчи 37-го тура чемпионата Франции. "Монако" уверенно разобрался с "Лиллем" со счетом 4:0. Отметим, что в этой встрече дублем отметился Радамель Фалькао, а "Монако" опережает ближайшего преследователя – ПСЖ, на три очка, имея еще матч в запасе.

В другой встрече "Тулуза" миром разошлась с "Метцем" – 1:1. "Ренн" одержал победу с минимальным счетом над "Каном" (1:0), победный мяч на счету Адриена Юну.

Чемпионат Франции

Лига 1

37-й тур

"Монако" – "Лилль" – 4:0 (2:0)

"Метц" – "Тулуза" – 1:1 (0:1)

"Кан" – "Ренн" – 0:1 (0:0)