"Монако" проиграл дома "Лиону", Вальбуэна забил гол

"Лион" нанес поражение "Монако" в выездном матче 18-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1. Один из голов гостей провел бывший нападающий "Динамо" Матье Вальбуэна. Хозяева с 39-й минуты играли в численном меньшинстве. "Лион" набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Монако" занимает вторую строчку и отстает от "Ниццы" на 4 балла.

Чемпионат Франции

Лига 1

18-й тур

"Монако" – "Лион" – 1:3 (0:1)

Голы: Геззаль, 29 (0:1). Вальбуэна, 65 (0:2). Бакайоко, 70 (1:2). Ляказетт, 87 (1:3).

Нереализованный пенальти: Ляказетт, 56 (вратарь)

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе (Мбаппе, 77), Фабинью (Каррильо, 85), Менди, Жемерсон, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва, Фалькао, Жермен (Дирар, 63).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Рафаэл да Силва (Жалле, 77), Янга-Мбива, Диакаби, Вальбуэна, Геззаль (Рыбус, 83), Фекир (Корне, 83), Толиссо, Тузар, Ляказетт.

Предупреждения: Сидибе, 26. Янга-Мбива, 42. Бернарду Силва, 52. Фабинью, 53. Глик, 56. Вальбуэна, 74.

Удаление: Менди, 39.

Судья: Бюке.

Монако. Стадион "Stade Louis II".