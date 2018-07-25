"Монако" после продажи Моутинью купил Аолу. А как же Головин?

"Монако" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником "Страсбура" Жан-Эдом Аолу. Контракт между клубом и 24-летним ивуарийцем рассчитан до лета 2023 года.
Отметим, что накануне монегаски расстались с хавбеком Жоау Моутинью, который перебрался в "Вулверхэмптон". Аолу, наряду с полузащитником ЦСКА и сборной России Александром Головиным, назывался потенциальным сменщиком 31-летнего португальца.
Аолу провел за "Страсбур" один сезон, в котором он провел 40 матчей, забив пять мячей.
🖋 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Jean-Eudes Aholou en provenance du RC Strasbourg pour 5 saisons, jusqu’en juin 2023 ! #WelcomeToMonaco 🇲🇨 pic.twitter.com/jKh3fee7vw– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 24 июля 2018 г.