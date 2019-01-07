Мбаппе - самый дорогой футболист Европы, Роналду нет в топ-10

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов из топ-5 европейских лиг. При составлении рейтинга учитывался возраст игроков и сроки действия их контрактов.
Лидером стал нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе. Он оценивается в 218,5 миллиона евро.
Второе место занимает форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн (200,3 миллиона евро), третье – бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар (197,1)
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси (171,2 миллиона евро) и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (127,2) на 7-й и 19-й позициях соответственно.
Подробно со списком можно ознакомиться по ссылке.
Топ-10 самых дорогих игроков:
1. Кильян Мбаппе ("ПСЖ", Франция) – 218,5 миллиона евро
2. Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) – 200,3
3. Неймар ("ПСЖ", Бразилия) – 197,1
4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) – 185,8
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) – 184,3
6. Пауло Дибала ("Ювентус", Аргентина) – 171,9
7. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) – 171,2
8. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Бельгия) – 162
9. Филиппе Коутиньо ("Барселона", Бразилия) – 157
10. Лерой Сане ("Манчестер Сити", Германия) – 156,1