Мбаппе - самый дорогой футболист Европы, Роналду нет в топ-10

Исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогостоящих футболистов из топ-5 европейских лиг. При составлении рейтинга учитывался возраст игроков и сроки действия их контрактов.

Лидером стал нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Кильян Мбаппе. Он оценивается в 218,5 миллиона евро.

Второе место занимает форвард "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн (200,3 миллиона евро), третье – бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар (197,1)

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси (171,2 миллиона евро) и форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (127,2) на 7-й и 19-й позициях соответственно.

Подробно со списком можно ознакомиться по ссылке.

Топ-10 самых дорогих игроков:

1. Кильян Мбаппе ("ПСЖ", Франция) – 218,5 миллиона евро

2. Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) – 200,3

3. Неймар ("ПСЖ", Бразилия) – 197,1

4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) – 185,8

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) – 184,3

6. Пауло Дибала ("Ювентус", Аргентина) – 171,9

7. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) – 171,2

8. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Бельгия) – 162

9. Филиппе Коутиньо ("Барселона", Бразилия) – 157

10. Лерой Сане ("Манчестер Сити", Германия) – 156,1