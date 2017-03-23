Мбаппе попросил руководителей "Монако" отклонить все предложения по нему

Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой позволить ему остаться в команде на еще один сезон, утверждает Mundo Deportivo. Отец футболиста уже провел переговоры на эту тему с вице-президентом "Монако" Вадимом Васильевым.

После результативной игры 18-летнего форварда в Лиге чемпионов интерес к нему проявили топ-клубы Европы, включая "Реал", "Барселону", "Баварию", "Манчестер Юнайтед". Но сам Мбаппе считает, что он еще не созрел для перехода на высший уровень, поэтому хочет задержаться в действующем коллективе до конца сезона-2018/19.

В данном вопросе многое будет зависеть от руководства княжеского клуба, которое планировало расстаться с молодым игроком предстоящим летом.