"Марсель" вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги, Уорис забил за "Лорьян"

В матче 1/16 финала Кубка французской лиги "Марсель" на выезде одолел "Клермон" – 2:1. Решающий мяч на счету Бафетимби Гомиса. Следующий соперник его команды определится в поединке "Дижона" и "Сошо".

В другом поединке "Лорьян" на выезде уступил "Ренну" (2:3). Автором одного из голов в составе гостей стал экс-форвард "Спартака" Маджид Уорис. Теперь "Ренну" предстоит встреча с "Монако".

"Тулуза" дома нанесла поражение "Осеру" (1:0), а "Нанси" обыграл "Кан" (4:2). По дублю у хозяев оформили Лоик Пюйо и Кристоф Манданн.

Франция

Кубок лиги

1/16 финала

"Тулуза" – "Осер" – 1:0 (0:0)

Гол: Жюльен, 53.

"Нанси" – "Кан" – 4:2 (3:1)

Голы: Пюйо, 8 (1:0). Макенго, 14 (1:1). Манданн, 15 (2:1). Манданн, 37 (3:1). Макенго, 50 (3:2). Пюйо, 61 (4:2).

"Ренн" – "Лорьян" – 3:2 (1:0)

Голы: Энрике, 15 (1:0). Саид, 59 (2:0). Уорис, 87 - с пенальти (2:1). Лотоа, 90+2 (2:2). Энрике, 90+5 (3:2).

"Клермон Фут" - "Марсель" - 1:2 (0:1)

Голы: Машаш, 45 (0:1). Сентонзе, 52 (1:1). Гомис, 68 (1:2).