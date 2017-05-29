Марко Верратти: "Сомневаюсь в том, что уйду из "ПСЖ"

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти подчеркнул, что не думает о смене клубной прописки. Ранее сообщалось, что хавбек может стать игроком "Барселоны". Предполагалось, что каталонцы готовы обменять нападающего Неймара на 24-летнего итальянца.

- Думаю о том, что останусь в "ПСЖ", мы побеседуем с руководством на эту тему, - приводит Football Espana слова Верратти. - Мой контракт рассчитан на четыре года. Сомневаюсь, что покинул клуб.

Я счастлив здесь. Не сомневаюсь, что в следующем сезоне команда будет двигаться в правильном направлении. У нас будет возможность побороться за титулы.