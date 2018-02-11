13:41 | Футбол — Франция

Марадона раскритиковал Ди Марию за его мечту

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Легендарный аргентинец Диего Марадона раскритиковал соотечественника Анхеля Ди Марию. Хавбек ранее заявил, что мечтает выиграть с "ПСЖ" Лигу чемпионов.

– Ди Марию спросили о его мечте. Он ответил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов, – цитирует A Bola Марадону. – А как же чемпионат мира со сборной Аргентины? Вот как теперь думают футболисты.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

клад555 баламошка ты тоже ворчишь)///////////Я тожа чемпион мира, как и Марадона) Только по ворчанию.

14:10

oleg.bob

Великий Диего, сиди уже на пенсии!

14:07

баламошка

Марадошка решил поворчать по-стариковски)

13:53

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