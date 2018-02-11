Марадона раскритиковал Ди Марию за его мечту

Легендарный аргентинец Диего Марадона раскритиковал соотечественника Анхеля Ди Марию. Хавбек ранее заявил, что мечтает выиграть с "ПСЖ" Лигу чемпионов.

– Ди Марию спросили о его мечте. Он ответил, что мечтает выиграть Лигу чемпионов, – цитирует A Bola Марадону. – А как же чемпионат мира со сборной Аргентины? Вот как теперь думают футболисты.