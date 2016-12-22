Люсьен Фавр: "Разочарован удалением Балотелли"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр был разочарован тем, что полузащитник Юнес Беланда и нападающий Марио Балотелли получили красные карточки в конце матча 19-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (0:0). Тем не менее швейцарский специалист хотел бы пересмотреть повторы, чтобы оценить, заслуживали ли фолы красных карточек.

- С нетерпением хочу пересмотреть повтор момента, чтобы оценить, было ли удаление справедливым, - цитирует Goal Фавра. - Я был разочарован этими двумя красными карточками, потому что они означают, что два важных игрока пропустят несколько матчей.