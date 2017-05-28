"Лорьян" вылетел в лигу 2 впервые за 11 лет

"Лорьян" во втором стыковом матче за выживание сыграл вничью с "Труа" - 0:0. Первый поединок между командами завершился в пользу представителя низшего дивизиона - 2:1.

Таким образом, "Лорьян" покинул лигу 1. Команда провела в элитном дивизионе 11 лет.

Чемпионат Франции

Лига 1

Переходные матчи

"Лорьян" - "Труа" - 0:0

"Лорьян": Леконт, Сиани, Пейберн, Лотоа (Кабо, 58), Морейра, Ле Гофф, Мвуемба Макенга, Меслуб (Кафу, 66), Филиппото (Алиадьер, 75), Муканджо, Уорис.

"Труа": Самасса, Жиродон, Эрель, Обианг, Кордоваль, Тиагу, Дарбьон (Конфе, 80), Азамум, Дингоме, Ньян (Ниве, 70), Грансир (Тинан, 84).

Предупреждения: Ньян, 33. Дарбьон, 61. Кордоваль, 64. Филиппото, 72.

Судья: Тюрпен.

28 мая. Лорьян. Стадион "Stade Yves Allainmat".