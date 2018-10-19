"Лион" обыграл "Ним"

"Лион" выиграл у "Нима" (2:0) в матче 10-го тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Мусса Дембеле и Мемфис Депай.

"Лион" набрал 17 очков и занимает третье место. У "Нима" 10 очков и 16-я позиция.

В следующем туре "Ним" примет "Сент-Этьен", а "Лион" на выезде сыграет с "Анже".

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"Лион" - "Ним" - 2:0 (1:0)

Голы: Дембеле, 24 (1:0). Депай, 90 (2:0).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Марсал, Менди, Депай (Пинтор, 90+1), Диоп (Ферри, 65), Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Траоре, 78), Террье.

"Ним": Бернардони, Харек, Бриансон, Алакуш, Саванье, Буанга (Алиуи, 64), Тиуб, Мауасса, Валлс, Бобишон (Рипар, 83), Депре (Бозок, 65).

Предупреждения: Харек, 17. Бриансон, 32. Диоп, 34.

Судья: Тюаль.

19 октября. Лион. Стадион "Люмьер".

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