"Лион" обыграл "Ним"

"Лион" выиграл у "Нима" (2:0) в матче 10-го тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Мусса Дембеле и Мемфис Депай.
"Лион" набрал 17 очков и занимает третье место. У "Нима" 10 очков и 16-я позиция.
В следующем туре "Ним" примет "Сент-Этьен", а "Лион" на выезде сыграет с "Анже".
Чемпионат Франции
Лига 1
10-й тур
"Лион" - "Ним" - 2:0 (1:0)
Голы: Дембеле, 24 (1:0). Депай, 90 (2:0).
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Марсал, Менди, Депай (Пинтор, 90+1), Диоп (Ферри, 65), Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Траоре, 78), Террье.
"Ним": Бернардони, Харек, Бриансон, Алакуш, Саванье, Буанга (Алиуи, 64), Тиуб, Мауасса, Валлс, Бобишон (Рипар, 83), Депре (Бозок, 65).
Предупреждения: Харек, 17. Бриансон, 32. Диоп, 34.
Судья: Тюаль.
19 октября. Лион. Стадион "Люмьер".
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