Леонарду Жардим: "Невозможно быть чемпионами Франции каждый год"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим отметил, что новички команды еще привыкают к требованиям. По его словам, клубу сложно участвовать и в чемпионате Франции, и в Лиге чемпионов.

- Невозможно быть чемпионами Франции каждый год, - цитирует Fourfourtwo Жардима. - Для новых игроков это еще сложнее. Проблема в том, что им не хватает уверенности, чтобы все делать правильно. Иногда случаются падения, но нужно приложить усилия, чтобы вернуться. Это жизнь.

Сложнее всего участвовать и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. В Европе есть всего 5 или 6 клубов, способных выступать на высоком уровне в обоих соревнованиях каждый сезон.