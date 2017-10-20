Клаудио Раньери: "Лион"? Никогда не говори "никогда"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери не стал исключать, что в будущем может перебраться в "Лион". Ранее в СМИ появилась информация, что итальянец по ходу текущего сезона может возглавить "ткачей".

- Я знаю, что президент "Лиона" любит меня, - цитирует BeIN Sports Раньери. - Когда я был в "Монако", он уже тогда сказал мне об этом, но никто не может знать, что будет завтра. Я очень счастлив в "Нанте", и я хочу поблагодарить президента Оласа за то, что говорит обо мне приятные вещи. Переход в "Лион"? Никогда нельзя говорить "никогда".