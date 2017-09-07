Кильян Мбаппе: "Сделаю все, чтобы помочь Неймару выиграть "Золотой мяч"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе заявил, что хочет помочь своему одноклубнику Неймару выиграть "Золотой мяч". Он добавил, что парижане должны заботиться о бразильце, так как он сможет помочь команде выиграть много титулов.

– Стремлюсь ли я выиграть "Золотой мяч"? Нет. У меня уже есть одноклубник, который хочет его выиграть – приводит Get French Football News слова Мбаппе. – Моя цель – забивать много голов и помогать Неймару. Он может помочь нам выиграть большое количество титулов, поэтому нам нужно о нем заботиться. Сделаю все, чтобы помочь ему выиграть "Золотой мяч". Буду счастлив, если мне это удастся.

Напомним, что Мбаппе и Неймар присоединились к "ПСЖ" в межсезонье. Бразилец обошелся клубу в 222 миллиона евро, а трансферная стоимость француза с учетом различных бонусов может составить 180 миллионов евро.

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