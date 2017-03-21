09:26 | ФУТБОЛ — Франция

Кильян Мбаппе: "Приехал в сборную Франции, чтобы набраться опыта"

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Нападающий "Монако" Кильян Мбаппе признался, что не грезит попаданием в стартовый состав сборной Франции на ближайший же матч. 18-летний француз, который был впервые приглашен в национальную команду, в первую очередь хочет набраться опыта.

- У меня нет страха, - цитирует France Football Мбаппе. - Приехал в сборную, чтобы увидеть, чем живет команда. Буду внимательным, потому что уверен, что все, те великие игроки, которые находятся в сборной Франции, могут многому меня научить. Намерен получить максимальный опыт.

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