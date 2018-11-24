"Кан" - "Монако": Головин сыграет с первых минут

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 14-го тура чемпионата Франции против "Кана". Хавбек сборной России Александр Головин появится на поле с первых минут. Из-за травмы он пропустил игры Лиги чемпионов с "Брюгге" (0:4) и лиги 1 с "ПСЖ" (0:4).

Состав "Монако": Бенальо - Пьер-Габриэль, Бадиашиле, Жемерсон, Хенрикс - Тилеманс, Аит Беннассер, Шадли - Диоп, Фалькао, Головин.

H-1 : Le 1⃣1⃣ de l'AS Monaco pour le match de ce soir face à Caen ! pic.twitter.com/36wSWvVBGJ – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 24 ноября 2018 г.

"Кан" - "Монако": чемпионат Франции по футболу, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)