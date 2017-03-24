Хавьер Пасторе: "Попытаемся взять реванш у "Барселоны" в следующем сезоне"

Полузащитник "ПСЖ" Хавьер Пасторе не смог избежать вопроса про ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (1:6) во время общения с представителями детского фан-клуба парижан. Однако аргентинец заявил, что не стоит думать о прошлом.

- Я не смотрел игру, - приводит пресс-служба клуба слова Пасторе. - Не стоит думать о прошлом. Мы подождем следующего сезона, чтобы попытаться победить "Барселону".

Напомним, "ПСЖ" на своем поле разгромил "Барселону" со счетом 4:0, а в ответной встрече потерпел поражение с разницей в 5 мячей и вылетел из турнира.