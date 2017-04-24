Голы Фалькао и Мбаппе принесли "Монако" победу в Лионе

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Лион" со счетом 2:1. Это позволило монегаскам сохранить лидерство в лиге 1 – у них поровну очков с "ПСЖ", но игра в запасе.

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Лион" – "Монако" – 1:2 (0:2)

Голы: Фалькао, 36 (0:1). Мбаппе, 44 (0:2). Тузар, 51 (1:2).

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Нкулу, Диакаби, Рыбус, Депай, Ферри (Гоналон, 78), Дардер (Ауа, 78), Тузар, Корне, Матета (Вальбуэна, 72).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Фабинью, Жемерсон, Дирар, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва, Мбаппе (Жермен, 80), Фалькао (Жоау Моутинью, 87).

Предупреждения: Ферри, 22. Лемар, 65. Рафаэл да Силва, 67.

Судья: Бастьен (Франция).