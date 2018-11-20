Головин рассказал о разнице между чемпионатами России и Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что чемпионат Франции отличается от российской премьер-лиги высокими скоростями. 22-летний хавбек также добавил, что адаптировался к этому турниру.

- Что поразило в Монако? Жара: я долго к ней привыкал, но потом стало легче, - сказал Головин во время эфира в социальной сети "Вконтакте". - Адаптация в клубе? Сначало было тяжело, так как скорости здесь выше, а времени на принятие решений меньше. В первых матчах было трудно, но после я привык. Здесь тяжело играть против всех.

Этот чемпионат сильнее. Здесь выступают физически мощные футболисты, хорошо подготовленные технически. Мне всегда нравился "Монако". В этом клубе хорошо воспитывают молодежь и готовят к выступлению за топовые команды.

Головин перешел в "Монако" 27 июля 2018 года, заключив пятилетний контракт. Он провел 9 матчей за монегасков и отметился одной результативной передачей.

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