Головин и Фабрегас - в стартовом составе "Монако" на игру со "Страсбуром"

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч чемпионата Франции против "Страсбура". С первых минут в полузащите появятся хавбек сборной России Александр Головин и новичок команды Сеск Фабрегас, для которого эта игра станет второй за новый клуб.

Полностью "старт" монегасков выглядит следующим образом: Бенальо - Балло-Туре, Глик, Налду, Бадьяшиль, Хенрикс - Тилеманс, Фабрегас, Головин - Рони Лопес, Фалькао.

"Монако" - "Страсбур": чемпионат Франции по футболу, лига 1, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)