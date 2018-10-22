Гол Сансона принес "Марселю" победу над "Ниццей"

"Марсель" обыграл "Ниццу" в матче 10-го тура чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Морган Сансон.
Чемпионат Франции
Лига 1
10-й тур
"Ницца" - "Марсель" - 0:1 (0:1)
Гол: Сансон, 42.
"Ницца": Бенитес, Данте, Боскальи (Данилу, 57), М.Сарр (Срарфи, 85), Эрелль, Аталь, Сиприен (Ганаго, 78), Тамез, Балотелли, Сен-Максимен, Маолида.
"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Стротман, Сансон (Чалета-Цар, 78), Лопес, Б.Сарр, Камара, Пайет (Губочан, 79), Жермен (Митроглу, 90), Радоньич.
Предупреждения: Аталь, 59. Данте, 84. Балотелли, 87. Радоньич, 90+1.
Судья: Делерю.
21 октября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".
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