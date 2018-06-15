Гальтье продолжит тренировать "Лилль"

Французский специалист Кристоф Гальтье объявил, что продолжит работать с "Лиллем" в новом сезоне. В конце 2017 гола он сменил Марсело Бьельсу и под его руководством "доги" финишировали на 17-м месте в турнирной таблице.

- Мы все проанализировали это и много говорили с руководством "Лилля", но сказанное останется между нами, - цитирует GFFN Гальтье. - Важно смотреть в будущее - клуб хочет продолжать работать со мной, я хочу продолжать работать в "Лилле". Я тренер "Лилля", и это было ясно для всех. Готоы работать над изменениями, которые мы хотим сделать, чтобы следующий сезон был намного лучше предыдущего.