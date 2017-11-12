Эмери может быть уволен до конца года

Руководство "ПСЖ" рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Унаи Эмери перед открытием зимнего трансферного окна, сообщает Yahoo Sport UK. По информации источника, испанский специалист не пользуется авторитетом у игроков. Основное недовольство его работой исходит от Неймара и его четырех соотечественников.

Напомним, трансферное окно во Франции будет открыто с 1 января по 1 февраля 2018 года.

Отмечается, что боссы французского клуба хотят видеть во главе команды наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. В случае, если Эмери будет уволен, до завершения сезона-2017/18 "ПСЖ" будет руководить исполняющий обязанности главного тренера.

"ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка. Отрыв от идущего вторым "Монако" составляет 4 балла. В Лиге чемпионов парижане досрочно гарантировали себе выход в плей-офф (12 очков, отрыв от "Баварии" – 3 балла).