Экс-президент "Марселя": "Субисаррета привык играть с чековыми книжками топ-клубов"

Бывший президент "Марселя" Пап Диуф раскритиковал спортивного директора клуба Андони Субисаррету. По его словам, неудачи клуба связаны во многом с ним.

– Я говорил, что он не подходит "Марселю", – цитирует RMC Диуфа. – Этот человек раньше играл с чековой книжкой большого клуба – "Барселоны". И приглашение его в "Марсель" было плохой идеей. Потому что Субисаррета не будет искать мальчика наподобие Вальбуэна в низших лигах Франции. Ему было бы комфортнее в Париже, а не в Марселе. Тут же нужен спортивный директор, которые ездит по стадионам и отбирает людей, а не играет с чековой книжкой. А он всегда этим занимался. Но в "Марселе" нет таких денег.