Эдинсон Кавани: "Нам с Неймаром не обязательно быть друзьями"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани отметил, что его уже не беспокоит история с конфликтом с Неймаром из-за исполнения пенальти. Напомним, что во время игры чемпионата Франции с "Лионом" (2:0) футболисты повздорили, а пенальти в итоге исполнял Кавани, который не смог его реализовать.

– Этот случай уже в прошлом, – цитирует SFR Кавани. – Такое в футболе случается. Мы должны найти решение и вместе работать в команде. Чтобы оставаться хорошими партнерами по команде, нам не обязательно быть друзьями. Необходимо быть профессионалом, а жизнь у каждого своя. Я не знаю, какое решение принял Эмери по поводу исполнителя пенальти. Как он скажет, так и будет.