21:32 | Футбол — Франция

Эдинсон Кавани: "Хочу отработать контракт с "ПСЖ". Возможно, завершу здесь карьеру"

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Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани заявил, что может выступать за команду до конца карьеры.

- Я буду играть здесь до окончания контракта и, возможно, до окончания карьеры, - цитирует уругвайца L’Equipe. - Когда мой контракт закончится, мне будет 33 года. Не знаю, буду ли я играть после 2020 года и буду ли играть в "ПСЖ", но мне здесь хорошо, и я хочу отработать свой контракт до конца.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 19 матчей за "ПСЖ" и забил 13 мячей при четырех голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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