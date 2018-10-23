Джанлуиджи Буффон: "Надеюсь, что смогу стать символом позитива и гордости для Италии"

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал, почему он принял решение перейти в состав парижан. Он также отметил, что ему просто посчастливилось найти для себя подходящую работу.

-Я здесь, чтобы совершенствоваться, - приводит Fooball Italia слова Буффона. - Я играл в трех финалах Лиги чемпионов, и хотел бы узнать, какого это - выиграть его. Честно говоря, я был бы рад победе, но думаю, что в последних двух финалах мы встречались с более сильными командами и проиграли по заслугам.

Как мы говорим по-итальянски, ‘надежда умирает последней’. Я пришел сюда, чтобы совершенствоваться, и использовать свой опыт, чтобы помочь уровню команды и, может быть, улучшить результаты, которые "ПСЖ" имели до сих пор.

Чувствую ли я себя послом Италии? Нет, мне просто посчастливилось найти для себя подходящую работу, что принесло мне большое удовлетворение и определенный уровень популярности. Я надеюсь, что смогу стать символом позитива и гордости для Италии.

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