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17:56 | Футбол — Франция

Дубль Нжи принес "Марселю" победу над "Амьеном"


"Марсель" в гостевом матче 6-го тура чемпионата Франции обыграл "Амьен" (2:0). Дублем в составе команды Руди Гарсии отметился нападающий Клинтон Нжи.

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

"Амьен" – "Марсель" – 0:2 (0:0)

Голы: Нжи, 52 (0:1). Нжи, 55 (0:2).

"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Иельш (Траоре, 68), Дибасси, Эль-Хаджам, Монкондюи, Зунгу (Натан, 81), Манзала (Гакпе, 63), Какюта, Конате.

"Марсель": Пеле, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Сарр, 89), Замбо, Пайет (Сансон, 76), Окампос, Нжи (Жермен, 68).

Предупреждения: Эль-Хаджам, 3. Гуано, 14. Луиз Густаву, 32. Нжи, 40. Замбо, 81.

Судья: Лесаж.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/

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