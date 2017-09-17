Дубль Нжи принес "Марселю" победу над "Амьеном"

"Марсель" в гостевом матче 6-го тура чемпионата Франции обыграл "Амьен" (2:0). Дублем в составе команды Руди Гарсии отметился нападающий Клинтон Нжи.
Чемпионат Франции
Лига 1
6-й тур
"Амьен" – "Марсель" – 0:2 (0:0)
Голы: Нжи, 52 (0:1). Нжи, 55 (0:2).
"Амьен": Гюртнер, Аденон, Гуано, Иельш (Траоре, 68), Дибасси, Эль-Хаджам, Монкондюи, Зунгу (Натан, 81), Манзала (Гакпе, 63), Какюта, Конате.
"Марсель": Пеле, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Сарр, 89), Замбо, Пайет (Сансон, 76), Окампос, Нжи (Жермен, 68).
Предупреждения: Эль-Хаджам, 3. Гуано, 14. Луиз Густаву, 32. Нжи, 40. Замбо, 81.
Судья: Лесаж.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/