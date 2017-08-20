Дубль Неймара помог "ПСЖ" в меньшинстве разгромить "Тулузу"

Матч 3-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" – "Тулуза" завершился крупной победой хозяев поля – 6:2. В составе парижан дублем отметился нападающий Неймар, а по голу забили форвард Эдинсон Кавани, полузащитники Адриен Рабьо и Хавьер Пасторе, а также защитник Левен Кюрзава. Отметим, что Неймар также оформил две результативные передачи и заработал пенальти.

При этом у "ПСЖ" на 69-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек Марко Верратти.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"ПСЖ" - "Тулуза" - 6:2 (2:1)

Голы: Градель, 18 (0:1). Неймар, 31 (1:1). Рабьо, 35 (2:1). Кавани, 75 - с пенальти (3:1). Тиагу Силва, 79 - в свои ворота (3:2). Пасторе, 82 (4:2). Кюрзава, 84 (5:2). Неймар, 90+2 (6:2).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кимпембе, Кюрзава, Тиагу Мотта (Пасторе, 69), Верратти, Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 86), Кавани (Ло Сельсо, 86), Неймар.

"Тулуза": Лафон, Аду, Жюльен, Диоп, Мубандже, Градель (Мишлен, 62), Блен, Сомалиа, Тойвонен (Машаш, 58), Дурмаз (Жан, 46), Делор.

Предупреждения: Верратти, 36. Диоп, 56. Блен, 68. Мишлен, 81. Жан, 90.

Удаление: Верратти, 69.

Судья: Делерю.

20 августа. Париж. Стадион Parc des Princes.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Тулуза"