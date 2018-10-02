Часть трибун стадиона "Монпелье" закрыта из-за инцидентов в дерби

Дисциплинарный комитет профессиональной футбольной лиги Франции в качестве мер предосторожности запретил "Монпелье"​ посещать выездные матчи. Также нижние трибуны стадиона "Стад де ла Моссон" была закрыта. Окончательное решение будет принято после расследования.

Напомним, во время матча 8-го тура чемпионата Франции "Монпелье" - "Ним" фанаты домашней команды дважды ломали заграждения на трибуне и оказывались на поле.

Матч "Монпелье" – "Ним" прерван из-за беспорядков на трибунах. Фото //

"Монпелье" обыграл "Ним", матч прерывался из-за беспорядков на трибунах