"Бордо" победил "Тулузу" и догнал "Монако"

"Бордо" обыграл "Тулузу" в матче 6-го тура чемпионата Франции - 1:0. Это позволило команде догнать по очкам идущий вторым "Монако". У действующих чемпионов страны, впрочем, на игру меньше. За "Бордо" полный поединок провел экс-защитник "Зенита" Вукашин Йованович.

"Бордо" еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне. "Тулуза" предыдущий раз уступала дома в "дерби Гарронны" в декабре 2009 года.

Чемпионат Франции

Лига 1

6-й тур

"Тулуза" - "Бордо" - 0:1 (0:0)

Гол: Малком, 69.

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже, Диоп, Аду, Дурмаз, Имбула, Сомалиа (Бодижер, 85), Тойвонен (Силла, 78), Делор (Машаш, 62), Жан.

"Бордо": Костиль, Сабали, Пелланар, Йованович, Тулалан, Санкаре, Лерагер, Малком (Вада, 85), Отавиу, Де Превиль (Менди, 79), Камано (Кафу, 70).

Предупреждения: Дурмаз, 10. Диоп, 62. Сабали, 85. Силла, 86.

Судья: Тюрпен.