Автогол Гуано помог "Ницце" обыграть "Амьен"

"Ницца" обыграла "Амьен" в матче 12-го тура чемпионата Франции - 1:0. Гол в свои ворота в этой игре забил защитник Пренс-Дезир Гуано.

"Ренн" одержал победу над "Каном", "Ним" разгромил "Дижон", а "Тулуза" и "Страсбур" поделили очки.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"Ницца" - "Амьен" - 1:0 (1:0)

Гол: Гуано, 38 - в свои ворота.

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Сарр, Эрелль, Данилу, Сиприен, Тамез, Балотелли (Вальтер, 82), Сен-Максимен (Аталь, 62), Маолида (Сако, 75).

"Амьен": Гюртнер, Бодмер (Гансу, 65), Аденон (Тимит, 85), Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор, Монкондюи, Блен (Гнахоре, 65), Годдос, Отеро.

Предупреждение: Данте, 44.

Судья: Амель (Франция).

3 ноября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

"Кан" - "Ренн" - 1:2 (0:0)

Голы: Юну, 60 (0:1). Сарр, 69 (0:2). Кривелли, 90 (1:2).

"Кан": Самба, Байс, Санко (Чокунте, 70), Джикю, Гильбер, Мбенг (Армугом, 79), Оньянге, Фажр, Бовю, Кривелли, Нинга (Кауи, 58).

"Ренн": Коубек, Зеффан, Мексер, Да Силва, Траоре, Гренье (Буриго, 72), Андре, Юханссон, Юну (Сьебатше, 76), Дель Кастильо, Сарр (Жанвье, 88).

Предупреждения: Гильбер, 10. Гренье, 27. Мбенг, 34. Дель Кастильо, 86.

Судья: Делерю (Франция).

3 ноября. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".

"Дижон" - "Ним" - 0:4 (0:2)

Голы: Буанга, 5 (0:1). Саванье, 30 (0:2). Буанга, 65 (0:3). Бриансон, 87 (0:4).

"Дижон": Рунарссон, Симан, Лотоа, Ямбере (Кулибали, 69), Розье, Альфонс, Бальмон (Кейта, 66), Слити (Саид, 46), Марье, Жанно, Жулиу Тавареш.

"Ним": Бернардони, Ландре, Бриансон, Саванье, Буанга, Тиуб (Депре, 86), Мауасса, Валлс, Рипар, Гийом (Алиуи, 67), Бозок (Бобишон, 78).

Предупреждение: Симан, 28.

Судья: Шнайдер (Франция).

3 ноября. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard".

"Страсбур" - "Тулуза" - 1:1 (0:0)

Голы: Мотиба, 51 (1:0). Градель, 72 (1:1).

"Страсбур": Селс, Коне, Кароль, Лала, Митрович, Мартинес, Мартен, Томассон (Корнье, 78), Сиссоко (Льенар, 83), Да Кошта (Зохи, 79), Мотиба.

"Тулуза": Рейне, Жюльен, Мубандже, Аду, Каюзак, Ману Гарсия (Жан, 90), Тодибо, Сидибе (Босток, 73), Доссеви (Дурмаз, 69), Градель, Лейя Исека.

Предупреждения: Сиссоко, 20. Ману Гарсия, 48. Лала, 74.

Судья: Мигельгорри (Франция).

3 ноября. Страсбург. Стадион "La Meinau".